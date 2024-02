Stefan Mitrovic vertelt héél straf achtergrondverhaal bij terugkeer naar Gent

KAA Gent haalde Stefan Mitrovic tijdens de wintermercato terug naar België. De Servische verdediger was dan wel op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar de achtergrond bij zijn terugkeer is héél straf.

Stefan Mitrovic verliet KAA Gent in 2018 om voor RC Strasbourg te gaan voetballen. Via Frankrijk ging het naar Spanje. "Ik beleefde een lastige periode bij Getafe CF. Ik voelde me fysiek volledig in orde, maar kreeg naar mijn mening veel te weinig speelkansen."

Met andere woorden: de 33-jarige verdediger was tijdens de wintermercato op zoek naar een oplossing. "Eigenlijk was het ongelooflijk. Een tweetal dagen voor het eerste contact met Gent sprak ik met mijn schoonvader over mijn vorige periode hier."

© photonews

"We haalden herinneringen op aan mijn periode bij Gent", gaat Mitrovic verder in Wigwam. "En uiteindelijk moest ik besluiten dat ik bij De Buffalo's de meest fantastische periode uit mijn carrière heb beleefd."

Waarom is Stefan Mitrovic teruggekeerd naar KAA Gent?

Ondertussen tekende de Serviër een contract tot medio 2026 in De Arteveldestad. "Het is alsof het zo moest verlopen. (glimlacht) Uiteindelijk heb ik amper moeten nadenken over mijn keuze. Ik kende de club natuurlijk, hé. Dat zorgt ervoor dat het een gemakkelijke keuze is geworden."