FC Barcelona wil verrassen en staat op het punt om historische beslissing te nemen

Het lijkt op het einde van een tijdperk bij FC Barcelona. De club staat voor een zeer belangrijke beslissing en het ziet ernaar uit dat er een grote verandering aankomt.

Volgens het Spaanse medium SPORT, staat FC Barcelona op het punt om een historische beslissing te nemen. De club zou namelijk niet meer willen samenwerken met Nike. Dat doen ze al sinds 1998.

Hun huidige overeenkomst loopt nog tot 2028. Maar bij Barça zijn ze niet helemaal tevreden meer over het kledingmerk, daarom ging het op zoek naar alternatieven. Puma heeft concrete interesse getoond en wil iets meer dan 100 miljoen euro per jaar bieden. Dat is al wat meer dan de 85 miljoen die Nike nu geeft.

Maar het lijkt erop dat noch Nike, noch Puma sponsor zullen zijn. Barcelona wil verrassen en zou vanaf volgend seizoen namelijk een eigen shirtmerk gebruiken. Dat moet dan via BLM (Barça Licensing & Merchandising) gaan gebeuren. Hun eigen merk dat al niet-sportkleding en andere voorwerpen distribueert.

Er wordt nog met Nike gepraat, maar daar is weinig optimisme over. Als er dan uiteindelijk voor een eigen merk gekozen wordt, zal Barcelona het contract met Nike op een 'vriendschappelijke' manier willen verbreken. Nike kan de Spaanse club anders aanklagen voor contractbreuk.