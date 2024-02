Hein Vanhaezebrouck krijgt vandaag extra speler van 16 jaar oud die hij eigenlijk al lang bij de A-kern wou

Hein Vanhaezebrouck heeft vanaf vandaag de beschikking over extra verdedigende opties. Jorthy Mokio komt immers de A-kern versterken. De verdediger is één van de grootste talenten van het land en wordt het hof gemaakt door half Europa.

Mokio is opgegroeid in het Gentse Ledeberg en viert vandaag zijn 16de verjaardag. Daardoor kan Vanhaezebrouck hem vanaf nu selecteren. Als hij een contract had getekend had dat zelfs al vroeger gekund, maar Mokio twijfelde. Misschien kan spelen met de A-ploeg hem overtuigen.

Mokio werd ook al meegenomen op stage. Alles om hem te overtuigen om zijn handtekening onder een profcontract te zetten. AC Milan en PSV nodigden hem al uit op de club. Hij is dan ook één van de grootste talenten.

Bij de nationale jeugdploegen speelt hij al bij de U17, een lichting hoger dan normaal. “Dat is zelfs zeer uitzonderlijk op die leeftijd bij de nationale ploegen. Want dan zeg je als federatie eigenlijk dat hij de beste van het geboortejaar 2008 is. Maar hij is ook uitzonderlijk", zegt Bob Browaeys, coach van de nationale U16, in Het Nieuwsblad.

“Een linksvoetige centrale verdediger, daar is iedereen naar op zoek. Hij is een stevige jongen, sterk in duel, met goede infiltraties en een fantastische inspeelpass die lijnen breekt. En er staat een kop op.”