🎥 Opvallend: Manchester United-coach Erik ten Hag eist excuses van tegenstander om wel heel opmerkelijke reden

Afgelopen weekend kon Manchester United in eigen huis niet winnen van Fulham (1-2). Die nederlaag werd werd doorgespoeld met een overwinning in de FA Cup tegen Notingham Forest, al heeft coach Erik ten Hag toch nog een appeltje te schillen met Fulham.

Na de wedstrijd plaatste Fulham op zijn TikTok-account een filmpje van Bruno Fernades. Daarin is te zien hoe de middenvelder van Manchester United na een licht contact gaat liggen met de nodige gebaren erbij. Een paar tellen later staat hij doodleuk weer op wanneer hij ziet dat zijn ploeg nog balbezit heeft.

Fulham plaatste bij het filmpje "Blij dat hij in orde is...", als beschrijving. Erik ten Hag kon er minder mee lachen. "Ik wist het niet. Maar als ze het gedaan hebben is dat niet correct. Het is fout dat een club zo'n statement maakt, dat is verkeer. Ze zouden zich moeten excuseren", vertelde hij tijdens een persconferentie.

🗣️ "It's totally out of order and they were wrong"



Erik ten Hag says Fulham should apologise for a TikTok video poking fun at Bruno Fernandes during their win against Man Utd 🗯️ pic.twitter.com/4cfeZX2rzD