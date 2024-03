KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck antwoordt zeer duidelijk op vragen over zijn toekomst

KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck zal binnenkort een beslissing moeten nemen over zijn toekomst. Wanneer er op een persconferentie naar gevraagd wordt, antwoordt hij zeer duidelijk.

Afgelopen weekend kwam Hein Vanhaezebrouck in het nieuws omdat hij zijn ongenoegen had geuit over een misser van Laurent Depoitre. Er was heel wat om te doen, in Extra Time werd er over gepraat, maar ook overal in de media was het een item. Vanhaezebrouck is niet verbaasd dat er zo veel om te doen was.

"Neen. Helemaal niet. Ik ken de media. Maar de heisa viel best mee, hoor. De media heeft wat heisa gemaakt en daar is reactie op gekomen. Positief en negatief - dat hangt ervan af van welke kant het komt", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Van welke kanten? Hoe bedoelt de coach? "Het is te zien wie exclusieve interviews uitdeelt en wie niet." Er wordt hem dan gevraagd of dat over eigenaar Sam Baro gaat. "Ik doel op niets."

Dan was het tijd om over zijn toekomst te praten. Of toch niet. Vanhaezebrouck antwoordde heel duidelijk op de vraag of hij volgend seizoen nog Gent-coach is. "Ik ga daar niets over zeggen. Next question", klonk het. Ook op de vraag of hij het voor zichzelf al heeft uitgemaakt wou hij niet antwoorden. "Volgende vraag".