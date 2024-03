Oei, dit was niet afgesproken! 'Bayern-coach Thomas Tuchel moet in dit geval volgende week nog zijn koffers pakken'

Omdat het niet loopt naar de verwachtingen, kwam Bayern München een tijdje geleden met nieuws. Coach Thomas Tuchel zou na dit seizoen stoppen als coach bij de club.

Wel maakte hij het seizoen nog af, werd door de club zelf gecommuniceerd. Maar nu zou het toch kunnen dat de coach al sneller zijn koffers mag pakken.

Volgens Florian Plettenberg, journalist van Sky Sports die zich focust op Bayern München, staat Tuchel voor een zéér belangrijke wedstrijd.

Dinsdag neemt Der Rekordmeister het op tegen Lazio in de Champions League. De Duitsers moeten een 0-1 achterstand inhalen.

Als Bayern zich plaatst voor de kwartfinales is er niets aan de hand en doet Tuchel het seizoen nog gewoon uit. Maar, als de kwartfinales niet bereikt worden, is de kans erg groot dat Tuchel meteen zijn koffers mag pakken. Dat is niet volgens de afspraak die gecommuniceerd werd door de club eerder dit jaar.

Het probleem is dat er niet meteen een 'top-interim' bij de club zit die het kan overnemen. Ook zijn er geen plannen om een werkloze coach aan te stellen. Bayern wil namelijk nog steeds Xabi Alonso na dit seizoen.

🚨News #Tuchel: He will definitely be the coach against Lazio Rom!



➡️ If Bayern reach the quarter-finals, regardless of how, Tuchel should stay in charge until the end of the season



➡️ But: If Bayern exit after the 0-1 loss in the first leg, an immediate separation is likely!… pic.twitter.com/X4ShYnyOGE