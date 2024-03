🎥 Belgische refs een probleem? "Schandaal" hoe winning goal van Real Madrid afgekeurd wordt

Zaterdagavond kende de partij tussen Valencia en Real Madrid een wel heel vreemd einde. Het winnende doelpunt viel buiten tijd en werd dus niet goedgekeurd.

Real Madrid kwam in Valencia 2-0 op achterstand, maar wist zich tot 2-2 terug in de match te spelen. Jude Bellingham scoorde het winnende doelpunt, maar op beelden is te zien dat de scheidsrechter net daarvoor afgefloten had.

In de Spaanse pers werd verschroeiend uitgehaald. Het Real-gezinde Marca sprak van “een schandaal”, maar ook Sport haalde dat woord boven, terwijl dat medium nochtans behoorlijk Barcelona-gezind is.

Trainer Ancelotti hield zich ongelofelijk kalm op de persconferentie over het voorval waarbij Bellingham uiteindelijk ook nog een rode kaart kreeg. “Het was ongekend. Zoiets is me nog nooit overkomen”, sprak hij. Bellingham hield zich minder in en sprak “It’s a f*cking goal” meteen na afloop van de wedstrijd.

De reactie van ‘Real Madrid TV’ sprak alvast boekdelen. “Ongebruikelijk, ongehoord, beschamend, een echte overval. Degenen die ons niet volgen, begrijpen niet wat we zeggen. De scheidsrechter verzint gewoon een nieuw reglement. Het protocol zegt dat je het einde van de match fluit door met je armen naar de tunnel te wijzen. Dat is niet gebeurd. Het is een lachertje van een competitie.”

De Koninklijke kwam op de website van de club met volgend statement. “Een ongezien arbitraal besluit verhindert een overwinning van Real Madrid in Mestalla. De leider in La Liga verdiende de drie punten, maar stond er alleen voor. Vini Jr. maakte na een achterstand 2-2 gelijk, waarna scheidsrechter Jesus Gil Manzano de wedstrijd besliste.”