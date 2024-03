Degryse neemt iedereen bij KAA Gent op de korrel: "Dat zou beschamend zijn"

Hein Vanhaezebrouck had zaterdag weer heel wat om met de armen te zwaaien. Zijn ploeg was niet goed en gaf de goals cadeau aan Standard. Daarnaast was ook weer de scheidsrechter de gebeten hond. Marc Degryse vindt dat het relaas van de coach stilaan afgezaagd geraakt.

Degryse ziet dat al die negatieve commentaar storend begint te worden en contraproductief voor Gent. "Anderzijds vind ik wél dat Hein met zijn gezeur over de scheidsrechters — hoewel vaak terecht — en zijn gezeur over de steeds weerkerende individuele fouten van zijn spelers de onrust een beetje heeft aangewakkerd", klinkt het in HLN. De negatieve spiraal gaat er zeker niet door gestopt worden. "Dat was ook wat Sam Baro liet uitschijnen in zijn interview in deze krant. Bovendien moet een trainer met de reputatie van Vanhaezebrouck nu eenmaal ook oplossingen kunnen bieden voor de problemen." Laat mij stellen dat iedereen boter op zijn hoofd heeft in het trieste verhaal van Gent Intussen lijkt Gent van een titelkandidaat naar een play-off 2-kandidaat te zijn gegaan. "Laat mij stellen dat iedereen wat boter op zijn hoofd heeft in het trieste verhaal van AA Gent na Nieuwjaar: bestuur, spelersgroep, en trainer." Uiteraard wordt daarbij ook verwezen naar de drie belangrijke spelers die vertrokken zijn. Een verhaal dat nu ook door de kleedkamer gebruikt wordt en voor frustratie zorgt. "Ik vrees eerlijk gezegd dat Gent dit niet meer kan omkeren in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie. Het zou me niet verbazen, mochten zij de boot van de Champions' play-offs missen. Dat zou beschamend zijn."





