Peter Vandenbempt haast lyrisch over ontknoping voor play-off 1

De spanning is bijzonder groot in de Jupiler Pro League. Zeker nu er nog een extra ploeg in aanmerking komt voor play-off 1.

Cercle Brugge, KRC Genk en KAA Gent tellen alledrie voorlopig 43 punten in de klassering van de Jupiler Pro League en dat met nog twee speeldagen te gaan.

Door hun goede reeks dit jaar is er plots nog een extra ploeg die echter in aanmerking komt. Zij tellen 42 punten in het klassement.

“Het wordt een strijd met vier voor nog twee plekjes in de Champions' Play-offs, want ook KV Mechelen is daar ineens na een overwinning tegen Cercle Brugge”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza.

KV Mechelen ploeg van het jaar?

Om Malinwa nu al de ploeg van 2024 te noemen is het nog een beetje te vroeg. “Samen met Union zou je wel kunnen zeggen. Het is toch de comeback van het jaar met 20 op 24. En dat vaak met voetbal dat, anders dan dat van Cercle, wel wordt geapprecieerd.”

En dat terwijl er eigenlijk gedacht werd dat de ploeg ging moeten spelen tegen de degradatie. “Een paar maanden geleden was KV Mechelen nog een kandidaat voor de play-downs. Dus dat is ronduit geweldig werk van coach Besnik Hasi.”

De analist kan dan ook maar één conclusie trekken, ook al is het eentje die haast nooit opgaat in het moderne voetbal. “Soms rendeert een trainerswissel dus echt wel. In dit geval zelfs in extreme mate”, klinkt het bij Vandenbempt nog.