Stefan Mitrovic doet boekje open over contract bij KAA Gent

KAA Gent haalde tijdens de wintermercato Stefan Mitrovic binnen. De club was geen onbekende voor hem.

Stefan Mitrovic was snel warm te maken voor een overeenkomst bij KAA Gent, zo laat hij weten in het clubblad WigWam. “Ik zei tegen de coach en mijnheer Louwagie dat ik hier nog een unfinished job te doen had. En dat ik dus graag wilde komen”, klinkt het.

KAA Gent heeft duidelijk boter bij de vis moeten doen, zo geeft de speler nog mee. “Ik heb enorm veel waardering voor de inspanning die ze toen gedaan hebben voor mijn contract tot 2026, tegen dan zal ik net 36 zijn. Ik zal iedereen tonen dat ik dat contract waard ben!”

Mitrovic verrast zelfs met het feit dat hij nog langer dan 2026 bij KAA Gent wil spelen, als dat tenminste mogelijk is. “En wie zegt dat het dan gedaan is? Als ik me nog goed voel, als ik nog belangrijk kan zijn, wil ik best nog doorgaan, zelfs als ik 36 ben.”

Drie keer onder Hein Vanhaezebrouck

Hij werkte in zijn carrière al drie keer samen met Hein Vanhaezebrouck als trainer en dat heeft ook de doorslag gegeven om de stap naar KAA Gent te zetten. “Ik heb met heel veel verschillende trainers gewerkt, maar hij is degene die mijn loopbaan telkens weer veranderd heeft.”

“Eerst toen hij mij naar Kortrijk haalde op een moment dat ik op een dood spoor zat, daarna toen hij mij naar Gent bracht toen ik problemen kreeg in Duitsland en nu weer nadat ik bij Getafe geen kansen meer kreeg. Hij is een uitzonderlijke coach, tactisch, menselijk, perfectionistisch. Ook voor hem wil ik hier top presteren.”