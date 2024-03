Marc Degryse ziet dat het véél beter moet bij Loïs Openda

RB Leipzig werd woensdagavond uit de Champions League geknikkerd door Real Madrid. Het was voor Loïs Openda een avond om zeer snel te vergeten.

De aanvaller van Leipzig kreeg meermaals goede kansen, maar wrong die steeds zelf de nek om. Hij had vijf schoten, maar geen enkele daarvan was op doel gemikt. Bekijk enkele van zijn grote kansen hier. Marc Degryse keek mee en zag dat het niet goed was.

"Hij had in het eerste kwartier zeker een keer of drie tussen de palen moeten schieten. Maar ook voor Leipzig in z'n geheel was dat een probleem. Op twintig pogingen slechts vier schoten tussen de palen: dat is gewoon te weinig", vertelde hij bij VTM2.

"Het was niet zijn gelukkigste wedstrijd, laat het ons daarop houden", gaat Degryse verder. En het was zeker niet het beste moment om een mindere wedstrijd te spelen. Real was zeker te kloppen, maar die kans liet Leipzig nu liggen.