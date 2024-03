🎥 Dit zijn de nieuwe kwartfinalisten van de Champions League: avond om snel te vergeten voor Loïs Openda

RB Leipzig en Loïs Openda namen het woensdagavond op tegen Real Madrid in het Santiago Bernabeu. Er werd met 1-1 gelijkgespeeld waardoor Real doorstoot naar de kwartfinales.

Real Madrid moest een 1-0 overwinning van de heenronde verdedigen in eigen huis. Het 1-1 gelijkspel was voldoende om een plaats in de kwartfinales te verzekeren.

Voor Loïs Openda was het geen geweldige avond. De Rode Duivel kreeg tal van kansen om RB Leipzig op voorsprong te zetten, vooral in de eerste helft. Hij slaagde hier echter niet in.

In de tweede helft dribbelde hij voorbij Real-doelman Lunin, maar Openda kon zijn aanval niet verder zetten en tikte het leer tot bij Lunin, waardoor hij opnieuw een grote kans miste.

Uiteindelijk bracht Vinicius Jr. Real Madrid op voorsprong. Dat deed hij op aangeven van Jude Bellingham. Willi Orban kon Leipzig nog wel op gelijke hoogte brengen met een kopdoelpunt.

Ook Manchester City door naar de volgende ronde

Ook Manchester City en FC Kopenhagen namen het tegen elkaar op. De Citizens gaan ook door naar de kwartfinales na (net als in de heenwedstrijd) een 3-1 overwinning. Doelpunten kwam van Haaland, Akanji en Alvarez.

Jérémy Doku kampt met een ongemak en zat niet bij de selectie. Kevin De Bruyne zat op de bank en mocht niet invallen.