Liverpool richt ogen op Rode Duivel maar schrikt van prijskaartje

Loïs Openda kon dit seizoen al veel schitteren bij RB Leizpig. Deze week liep het wel helemaal niet zoals gepland tegen Real Madrid toen hij enorm veel kansen de nek om wrong.

Maar toch, vooral in de competitie, doet hij het geweldig. De Rode Duivel scoorde al 17 doelpunten in 24 wedstrijden en kon 4 assists geven.

In de Champions League deed Openda de netten vier keer trillen in acht wedstrijden. Zijn prestaties zijn ook de grote Europese clubs niet ontgaan.

Volgens transferexpert Ekrem Konur houdt Liverpool de situatie van Loïs Openda nauwlettend in de gaten. PSG, Chelsea, Manchester City, Arsenal en Manchester United zouden ook gelinkt worden aan Openda.

Volgens Transfermarkt is de Belgische spits 55 miljoen euro waard, maar RB Leizpig zou pas luisteren als er meer dan 70 miljoen euro wordt geboden...

💣❗🇧🇪 #LFC 🔴❗

Liverpool are monitoring the situation of Belgian striker Loïs Openda.



▫️PSG, Chelsea, Manchester City, Arsenal and Manchester United have all been linked with the Belgian player.



▪️Offers over 70 million euros could convince the Bundesliga club to sell the… https://t.co/U1Sgj5Ix0N pic.twitter.com/KIDdG3wWjk