Courtois heeft bedenking bij trainerscarrière Vincent Kompany: "Hij is er nog niet klaar voor"

Burnley kan de degradatie amper nog ontlopen. Met 13 punten hangen ze helemaal onderaan de Premier League-tabel. Vandaag geeft Vincent Kompany West Ham partij, maar voor Imke Courtois is het allemaal wat te snel gegaan voor de ex-Rode Duivel.

Kompany stopte bij Manchester City en werd meteen speler-coach bij Anderlecht. Daarna nam hij al snel het roer helemaal over. “Kompany zou in elk geval nog niet klaar zijn voor Manchester City, al zie ik er Guardiola niet snel vertrekken", aldus Courtois in De Zondag.

"Meteen T1 bij Anderlecht en Burnley, het is een beetje te snel gegaan voor Kompany, denk ik. De meeste toptrainers liepen toch eerst school als assistent?"

Al is hij nog steeds ongenaakbaar bij Burnley. "Dat hij het vorig seizoen in de Championship zo goed heeft gedaan, heeft volgens mij ook te maken met het voetbal dat hij wil: zoveel mogelijk balbezit", vervolgde Courtois.

"Dat kon wel in de tweede klasse, maar in de Premier League zijn de tegenstanders zoveel sterker en moet een ploeg als Burnley telkens het spel ondergaan.”

De kans is zeer reëel dat Kompany volgend seizoen nog steeds de lijnen zal uitzetten bij Burnley, ondanks het mindere seizoen. Hij leeft en sterft met zijn eigen voetbalprincipes. Die gaat hij niet opgeven en daar wil Burnley mee in gaan.