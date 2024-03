Vincent Kompany krijgt steun uit onverwachte hoek: "Hij doet het goed gezien het team waarover hij beschikt"

Ondanks het moeilijke seizoen van de club blijft Vincent Kompany aan het roer bij Burnley. De coach krijgt vaak kritiek, maar niet iedereen is hard voor hem.

Vincent Kompany is bezig aan een rampzalig seizoen met Burnley en lijkt in een rechte lijn af te stevenen op een degradatie naar de Championship.

Hoewel hij erin slaagde om zich te profileren in de Engelse tweede divisie, heeft de voormalige Rode Duivel veel problemen in de Premier League. In 27 wedstrijden kon hij slechts drie keer winnen.

David Moyes steunt Vincent Kompany

En hoewel de kritiek van alle kanten komt, heeft hij niet alleen maar criticasters. Dat blijkt na uitspraken van David Moyes.

Volgens Moyes doet Kompany het goed met de spelers die hij heeft. "Hij heeft misschien niet de spelers die andere clubs hebben, maar hij doet het goed met het team waarover hij beschikt."

De manager van West Ham is zelfs stellig: "Vinnie heeft vorig jaar uitstekend werk geleverd met Burnley. Hij heeft laten zien waartoe hij in staat is als trainer."