Ex-scheidsrechter Tim Pots velt duidelijk oordeel om discutabele rode kaart voor Cercle Brugge

Afgelopen weekend kregen we alweer enkele discutabele beslissingen te zien van de arbitrage. Eentje daarvan was tijdens Charleroi-Cercle Brugge.

Charleroi speelde 0-0 gelijk tegen Cercle Brugge afgelopen weekend. Toch had de wedstrijd er heel anders uit kunnen zien. Cercle moest na 40 minuten met tien verder.

Popovic haalde Badji neer die alleen door was. Meteen rood voor de Cercle-verdediger, vond Lothar D'Hondt. Echter, Badji had de bal met de arm vooruit getikt en hier duidelijk voordeel uit gehaald.

De VAR zag een clear error en riep de ref naar het scherm. Hij bleef bij zijn beslissing na het herbekijken van de beelden, waardoor Cercle met 10 verder moest.

Een beslissing die grote gevolgen kan hebben voor Cercle, dat nu misschien de Champions' Play-offs misloopt. Hoewel er veel kritiek op de beslissing van de scheidsrechter komt, wordt hij ook gesteund.

Ex-scheidsrechter Tim Pots vond dat hij de juiste beslissing nam. "Een terechte en correcte inschatting", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Uit zijn body languague kon ik meteen opmaken waarom Lothar D'Hondt zijn beslissing niet herriep. Hij maakt duidelijk dat de speler van Charleroi in een lopende beweging was en de bal die op zijn hand viel dus onvrijwillig handspel was. Dat blijkt ook uit de beelden."

"Of hij voordeel haalde uit die bal op zijn hand is geen criterium in de discussie, het gaat er alleen om of hij die bal in een onnatuurlijke beweging meenam. En dat is niet het geval", besluit Pots.