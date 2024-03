Werd Marc Coucke opgelicht bij de aankoop van Anderlecht? 'Raadkamer moet beslissen over lot van onder anderen Van Holsbeeck en Henrotay'

Marc Coucke kocht RSC Anderlecht in 2017 voor een totaalbedrag van 59,2 miljoen euro. Het is duidelijk dat er in de maanden nadien lijken uit de paars-witte kast zijn gevallen. Maar werd de huidige eigenaar van de Belgische recordkampioen ook bewust bedrogen?

Het is de vraag waarop de Brusselse Raadkamer de komende weken en maanden een antwoord moet geven. Wat we wél al weten: het Federaal Parket vroeg expliciet die doorverwijzing. Oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. De voormalige top van RSC Anderlecht heeft de komende tijd het één en ander uit te leggen.

We beginnen het verhaal bij een ander hoofdrolspeler: Christope Henrotay. De zaakwaarnemer leidde in respectievelijk 2015 en 2017 de transfers van Aleksandar Mitrovic en Youri Tielemans in goede banen. Vooral de torenhoge commissies vallen op bij de speurders. En meteen wordt ook de verkoop van de Belgische recordkampioen onder de loep gehouden.

Ook daar zit Henrotay namelijk voor iets tussen. De makelaar wist via Herman Van Holsbeeck (voormalig algemeen manager van Anderlecht, nvdr.) dat er een vergoeding van drie miljoen euro was voor de persoon die de toekomstige koper kan aanbrengen. Henrotay komt met Alisher Usmanov af, maar Roger Vanden Stock weigert een buitenlandse overname.

Uiteindelijk zijn er nog twee kandidaten: Paul Gheysens en Marc Coucke. Uiteindelijk is het laatstgenoemde die Anderlecht kan kopen. Maar... daarvoor moest hij vijf miljoen euro extra op tafel gooien. Maar was paars-wit dat bedrag waard? Of werd Coucke misleid om ervoor te zorgen dat iedereen langs de kassa zou passeren?

De toenmalige Anderlecht-top wordt ervan verdacht de waarde van Anderlecht kunstmatig te laten verhogen. Hoe ze dat gedaan hebben? Volgens Het Laatste Nieuws via valse facturen en een boekhouding die helemaal niet klopt met de werkelijkheid. Het zijn de befaamde lijken die maanden later uit kasten bleven vallen in het Lotto Park.

En wat met Henrotay? De zaakwaarnemer had géén koper aangebracht, maar passeerde via Van Holsbeeck wel nog eventjes langs de kassa. Daarvoor werd het contract van Leander Dendoncker - ook de Rode Duivel zat destijds in de portefeuille van Henrotay - aangepast én kreeg Coucke enkele valse commissiefacturen onder de neus.

Wat riskeert de voormalige top van RSC Anderlecht?

Vanaf morgen beslist de Brusselse Raadkamer of Van Holsbeeck en kornuiten zich moeten verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank. In totaal worden zestien personen en vijf bedrijven onder de loep genomen. Een uitspraak en eventuele doorverwijzing wordt voor de zomer verwacht. Het belooft een héél interessante periode te worden...