Zalig grapje in volle strijd voor play-offs: "Hij is een betere trainer dan voetballer"

D-day komt eraan. Zondag wordt beslist welke ploegen in de Champions' Play-offs om de titel zullen spelen.

Vier ploegen zijn al zeker van hun plaatsje in de top zes van de Jupiler Pro League. Vier andere ploegen strijden nog om de laatste twee plaatsjes.

Daarvan heeft KRC Genk de beste papieren in handen, net als KV Mechelen. Zij hebben nog de controle over de situatie. Als ze hun eigen wedstrijd winnen, dan zitten ze hoe dan ook bij de eerste zes en spelen ze in de Champions’ Play-offs.

Volgens Branko Strupar komt het goed voor beide ploegen en daarbij heeft hij vooral veel lof voor wat Besnik Hasi neergezet heeft bij KV Mechelen, al maakt hij wel een grapje ook.

KRC Genk naar Champions’ Play-offs

“Ik zie Genk en KV Mechelen het afmaken. Straf wat mijn goeie vriend Besnik Hasi flikt bij KV”, schatert hij het uit bij Het Belang van Limburg. “Hij is een betere trainer dan voetballer. Grapje, ik gun het hem van harte. Net zoals Racing Genk. Ik volg hun prestaties van dichtbij en zie hen winnen in Westerlo.”

Ook Thomas Buffel is ervan overtuigd dat Genk het zal halen. “Ik tip ook op Genk, maar ben er wel van overtuigd dat ze het zelf moeten afmaken. Ik zou zeker niet rekenen op een misstap van Cercle of KV Mechelen”, geeft hij de Limburgers nog het nodige advies.

De tactiek is alvast duidelijk. “Westerlo zit in een dip, het wordt cruciaal om hen vanaf de eerste minuut naar de keel te grijpen. Zoals Genk dat vorige week heel goed deed tegen Standard. Lukt dat, dan zie ik het niet meer fout lopen.”