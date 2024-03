Druk bij titelkandidaat in Challenger Pro League neemt toe: "We moeten winnen indien we rechtstreeks willen promoveren"

KMSK Deinze neemt het zaterdag op tegen Francs Borains. De club staat momenteel tweede en ziet de druk groter worden.

Afgelopen weekend werd er met 1-0 verloren van Club Luik. KMSK Deinze speelde zijn leidersplaats kwijt aan Beerschot, terwijl verschillende andere ploegen hen op de hielen zitten.

Deinze-speler Alessio Staelens weet dat de druk nu hoger ligt. "Ik praat niet graag over moeten, maar we hebben tegen Francs Borains geen alternatief. We moeten winnen indien we rechtstreeks willen promoveren, daarin moeten we eerlijk zijn met onszelf", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"We hebben een goede thuisreputatie waardoor we met minder dan drie punten niet tevreden kunnen zijn. We wonnen op Francs Borains met 0-1 na een eigenaardige wedstrijd."

"We hadden aan de rust altijd met 0-3 of 0-4 moeten leiden, maar verzuimden onze kansen af te maken. We hadden het veel moeilijker in de tweede helft, maar wonnen via een laat doelpunt van Teo Quintero", gaat Staelens verder.

Het blijft razendspannend in de Challenger Pro League. Het is onmogelijk om te voorspellen wie kampioen zal spelen of zal promoveren. Tussen nummer 6 en de leider zijn slecht zes punten verschil.