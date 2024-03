Bizarre situatie voor Felice Mazzu bij Sporting Charleroi: wordt hij vandaag ontslagen?

Hoe zit het nu voor Felice Mazzu bij Sporting Charleroi? Dinsdagavond zou er over zijn lot als trainer beslist worden, maar ondertussen komt er een ander signaal.

Felice Mazzu moest maandag op gesprek bij Mehdi Bayat om over zijn positie als trainer bij Charleroi te spreken. Een ontslag hing in de lucht, daar zou dinsdagavond over gesproken worden, zo klonk het.

Er werd vermoed dat Mazzu de laan uitgestuurd zou worden, omdat de spelers vandaag al terug op de club verwacht worden voor een training, terwijl ze eigenlijk een week vakantie waren beloofd.

Maar volgens La Capitale zal Mazzu vandaag de training leiden, maar is zijn vel daarmee nog helemaal niet gered. Wellicht worden er vandaag gesprekken aangeknoopt met de spelersgroep en zal daar gekeken worden hoeveel vertrouwen er nog in de trainer is.

Ontslag van Mazzu blijft in de lucht hangen

De dreiging van een mogelijke degradatie naar de Challenger Pro League is bijzonder groot geworden en die stap willen ze in Charleroi absoluut vermijden.

Toch kan Mazzu bij de Carolo’s veel langer dan gelijk welke andere trainer rekenen op de steun van de club en het management. Het gaat uiteindelijk soms zelfs meer om vriendschap, dan een professionele band, maar als een degradatie dichterbij komt, dan spreken we toch over wat anders.

De situatie kan de volgende uren en dagen dus zeker nog tot een ontslag leiden, maar er is geen deadline meer op gezet zoals dat maandag wel het geval was.