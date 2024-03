Vorige zomer vertrokken uit België, nu een veel betere speler geworden: "Nu moet ik ook opbouwen en niet achter de lange bal lopen"

Het leidt weinig twijfel dat Domenico Tedesco de komende twee interlands nog een paar dingen zal uitproberen. Eén daarvan zal ook Olivier Deman zijn op de linksback. De voormalige Cercle Brugge-speler is de eerste back up voor Arthur Theate. En hij is de laatste zes maanden beter geworden.

Deman is er sinds de start van Domenico Tedesco telkens bij geweest. Er is dus weinig twijfel dat hij meegaat naar het EK. "Of ik nog verrast ben om opgeroepen te worden? Dat is een groot woord, maar ik ben elke keer wel trots."

Ik heb grote stappen gezet, vind ik van mezelf

Sinds zijn vertrek bij Cercle is hij een completere voetballer geworden. Al is dat nog maar zes maanden geleden. "In Duitsland wordt er meer doorgespeeld, je hebt minder tijd om te recuperen en sowieso ligt het niveau technisch hoger. Dat is een aanpassing geweest."

Niet in het minst aan de speelstijl bij Werder Bremen. "Bij Cercle speelden we nogal veel met de lange bal hé", lachte de linkse wingback. "Ik heb het gevoel dat ik heel veel bijgeleerd heb. Vooral in het opbouwen dan. Maar ook qua fysiek en kracht. Ik heb grote stappen gezet, vind ik van mezelf."

Vanhoutte doet het fantastisch

Intussen houdt hij natuurlijk ook de prestaties van zijn ex-ploegmaats in het oog. "Ik heb zondag de resultaten gevolgd. Ik kon niet kijken, want ik was naar hier aan het reizen. Ik ben heel blij voor hen. Ik heb naar een aantal jongens ook felicitaties gestuurd."

En ook naar zijn makker, Charles Vanhoutte, die met Union een droomseizoen beleeft. "Het is een goeie ontwikkeling in zijn carrière. Hij doet het fantastisch bij Union. Ik hoop dat hij zich zo blijft ontwikkelen."

Intussen moet hij meehelpen de kritiek op de Belgische verdediging te laten verstommen. "Ik vind dat ook overdreven. Ik begrijp dat de focus op de jongens vooraan ligt, gezien de namen die daar spelen. En dat er dan naar de verdediging gekeken wordt. Maar als je een zwakke verdediging hebt, kom je op die manier de kwalificatie niet door."