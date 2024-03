Dirk Kuyt heeft zijn rekening gemaakt bij Beerschot en weet waar zijn toekomst ligt

Dirk Kuyt is ondertussen twee maanden trainer bij Beerschot. Hij stevent met de club af op promotie naar de Jupiler Pro League.

Het is geen gemakkelijke competitie, de Challenger Pro League. Beerschot is momenteel leider en heeft vier punten voorsprong op de derde in de stand. De eerste twee plekken geven recht op rechtstreekse promotie.

Trainer Dirk Kuyt tekende bewust maar voor een half seizoen bij Beerschot. “Kijken of we bij elkaar passen, maar het klikt goed”, vertelt de Nederlander aan Rijnmond.

Beerschot is voor Kuyt een ploeg die veel meegemaakt heeft. “Het is een mooie en moeilijke uitdaging, maar daar hou ik wel van. Daar ben ik nooit voor weggelopen. Ik zit hier op mijn plek.”

Kuyt wil bijtekenen bij Beerschot

Hij denkt dan ook aan een verlenging van zijn overeenkomst bij Beerschot. “De wens is er in elk geval om door te gaan met elkaar”, voegt hij er nog aan toe.

De druk om de titel te pakken voelt Kuyt naar eigen zeggen niet, maar dat betekent daarom niet dat het een droom moet blijven. De trainer is vooral blij dat hij het plezier in het voetbal teruggevonden heeft, want dat was weg.

“Als je hier bent, voel je aan alles hoe deze volksclub terug wil naar het hoogste niveau. Qua supporters en qua drive lijkt Beerschot wel een beetje op Feyenoord”, besluit de Nederlander.