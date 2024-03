🎥 Fans Beerschot raken met sfeeractie een gevoelige snaar bij Dirk Kuyt: "Ze zijn voor mij de man van de match!"

Het Kiel stond nog eens in vuur en vlam. Dit liet ook Dirk Kuyt, die al veel watertjes heeft doorzwommen, niet onberoerd.

Dominant Beerschot op en naast het veld

Beerschot domineerde 90 minuten lang op het veld tegen Lierse. Het verslag van de wedstrijd vind je HIER.

Niet alleen op het veld, maar ook in de tribunes had Beerschot de bovenhand. Ondanks het volgelopen vak met fans van Lierse konden ze moeilijk de thuis fans overstemmen. Deze hadden dan ook iets speciaals in petto.

Vriendschapsband met FC Groningen

De fans van Beerschot vierden hun 30-jarige vriendschapsband met FC Groningen en daar mocht het nodige vuurwerk bij zijn. Allereerst was er vanuit de tribune het nodige vuurwerk en pyro. Dit werd kracht bijgezet door vuurwerk dat van buiten het stadion kwam.

Het vuur in de tribunes had de fans van Beerschot geïnspireerd want het was 90 minuten lang een helse sfeer op het Kiel. Dit voelde ook Dirk Kuyt.

Dirk Kuyt haalt de loftrompet boven voor de fans

Na de wedstrijd was het Dirk Kuyt die de loftrompet bovenhaalde. "De man van de wedstrijd was voor mij, zelfs voor de wedstrijd, het publiek. Ik begrijp heel goed de emotie en de wil om met deze club een stap hogerop te zetten", sprak hij direct de trots van de fans aan.

"Als ik zie hoe ze ons 90 minuten gesteund hebben, voorafgaand aan de wedstrijd, bepaalde sfeeracties doen, bij de achterstand achter ons blijven staan... Dan is dit voor ons de winst. De wisselwerking tussen de fans en de spelers is fantastisch om te zien", sloot hij met prachtige woorden voor de fans af.