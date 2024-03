De schrik zit er goed in bij de Duitsers met oog op EK in eigen land

De schrik zit er goed in bij de Duitsers, met oog op het EK in eigen land. En daartoe zullen draconische maatregelen genomen worden. Alles om hommeles te vermijden op het EK 2024, zoveel is duidelijk.

Zo is ondertussen duidelijk dat de Duitsers (extra) grenscontroles zullen inzetten om zo criminelen uit Duitsland te proberen houden. De extra controles aan de grens met Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk zullen enkel tijdens het EK worden gehouden.

Duits minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser gezegd heeft dat bevestigd aan de Rheinische Post. “We zullen tijdens het toernooi aan alle Duitse grenzen tijdelijke grenscontroles verrichten om te verhinderen dat mogelijke geweldplegers het land inreizen", klinkt het.

Luchtruim beveiligen tegen drones

Ondertussen zouden beveiligingsexperts hebben aangegeven dat het beste wat ze in Duitsland kunnen doen, ervoor kiezen is een droneverbod in te leggen in het gehele Duitse luchtruim. Op die manier kunnen ze een mogelijke luchtaanval weren.

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de dreiging van drones enkel maar groter geworden. Daarom willen ze in Duitsland ervoor pleiten om alle risico's te weren.

Het EK is een van dé evenementen van de aankomende zomer. Alles zal dus enorm goed moeten worden opgevolgd, om aanslagen of andere problemen te vermijden. En dus gaat Duitsland met nog 2,5 maanden te gaan nu al in de hoogste staat van paraatheid.