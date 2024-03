Er wordt een bittere strijd verwacht: "Zal mentaal gespeeld worden"

Het was een horrordag voor Charleroi op de slotspeeldag in de Jupiler Pro League. Eerst een aantal kansen missen, daarna helemaal ten onder gaan en met 5-0 verliezen. En toen moest het slechte nieuws uit Leuven nog komen.

Doordat OH Leuven in de slotminuut nog won van KV Mechelen sprongen de Leuvenaars nog over Charleroi richting veiligheid. Voor de Zebra's werd het zo plots plaats dertien in de stand. En dus het spelen van de play-downs.

Het enige voordeel is dat de punten niet gehalveerd worden in die play-downs. En dus begint Charleroi eraan met een vrij riante voorsprong van vijf punten op Eupen en Kortrijk en zes punten op hekkensluiter RWDM.

© photonews

Het nummer 13 in de eindafrekening redt zich, het nummer 14 moet een barrage spelen en de nummers 15 en 16 degraderen naar de Challenger Pro League. Na de ontgoochelende nederlaag in Gent kregen we geen spelers te zien voor ons in de mixed zone.

Coach Felice Mazzu kwam wel naar de persconferentie achteraf. "Ik ben boos en gefrustreerd", klonk het toen. "We waren een paar minuten voor het einde nog zeker van de Europe Play-offs en toen ging het volledig verkeerd."

Felice Mazzu verwacht een mentaal spelletje in play-off 3

"We moeten nu niet praten over wat we moeten doen en waar we eventueel moeten bijsturen. We beginnen aan de play-downs met vijf punten voorsprong. Het wordt zaak om zes wedstrijden lang alles te geven."

"Of het een strijd zal worden? Alles is een strijd. Het zal voor niemand makkelijk worden, maar we moeten de spelers nu eerst mentaal oplappen en dan zes matchen alles geven. Het zal mentaal gespeeld worden."

De stand in play-off 3: