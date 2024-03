🎥 Te streng of gewoon oerdom? KV Mechelen-ploegmaat net heel lovend over Slimani: "Dat was top, hé"

De teneur over Islam Slimani is sterk aan het kantelen bij KV Mechelen. Was er kort na de transfer van de Algerijn veel opgetogenheid over zijn bijdrage qua balvastheid, dan valt het stilaan meer op dat zijn teller met goals nog altijd op 0 staat. En dan is er nog die rode kaart in Leuven.

Ruim tien minuten voor affluiten wou Besnik Hasi hem vervangen. Slimani, met reeds geel achter zijn naam, dacht op het moment van de wissel nog even de andere kant uit te lopen. Scheidsrechter Van Damme stuurde hem prompt met een uitsluiting naar de kant.

"Ik vind dat het uiteindelijk toch wel streng is om hiervoor een tweede gele kaart te geven", zegt Daam Foulon. In de loop van de wedstrijd wrong Slimani een enorme kans de nek om. Die 0 blijft maar staan. Al zit er misschien wel potentieel in als duo met spitsbroeder Norman Bassette. Dat vindt die laatste alvast.

Hoe was het voor hem om met Slimani samen te spelen? "Je hebt het gezien: dat was top, hé", klinkt de ex-Carolo erg zelfverzekerd. "We hebben goed gecombineerd. We zijn een complementair duo. Hij komt vaak in de bal en ik ga meer langs de flank. We vullen mekaar goed aan. En het heeft mee tot de drie punten geleid."

© photonews

Trainer Besnik Hasi was eigenlijk ook wel positief over die samenwerking vooraan. "In de laatste wedstrijden zonder Bill Antonio misten we intensiteit en snelheid. Daarom heb ik gekozen voor Bassette en Slimani. Ik vond hen goed spelen."

Ze hadden beiden zeker kunnen scoren. "Slimani kwam eens alleen voor doel en moet beter doen met die kans. Bassette stuitte op een fantastische reflex van Leysen. Ik weet dat Norman heel veel geeft. Meestal is de tweede helft minder, ook omdat hij fysiek nog niet in topconditie verkeert, maar ze waren goed."