Ex-speler Genk en Anderlecht klaar voor de doorbraak bij ... Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam wist dit weekend nog eens knap te winnen. Maar er roert nog veel meer in het struikgewas. En daarbij is er ook Belgisch talent dat aan het ontluiken is, zoveel is duidelijk. Denk maar aan Mika Godts.

Mika Godts is een jonge Belg, die ondertussen toch wat adelbrieven mag voorleggen bij Ajax Amsterdam. En daarbij valt ondertussen quasi iedereen in katzwijm voor de jonge Belg. De voorbije maanden maakte hij steeds meer indruk. "Ik denk dat Mika wel klaar is om in de A-kern van Ajax te gaan schitteren", is onder meer Urby Emmanuelson lyrisch over de jonge Belg. Mika Godts wordt grote toekomst voorspeld "Het is een jongen die graag wil en zich graag wil laten zien. Hij proeft het zelf ook wel dat hij dicht in de buurt van Ajax 1 komt", wordt er volop verwezen naar de A-kern van Ajax Amsterdam. De gewezen speler van Anderlecht en KRC Genk wordt dus ook geroemd door de ex-speler van Ajax, die hem ook kent vanop training. Af en toe een beetje dollen hoort er dan uiteraard bij. Zonder een zware blessure had Godts nog verder kunnen staan. Die blessure kwam volgens Emmanuelson op een zeer slecht moment.