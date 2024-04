Nieuwe bom bij Ajax: nieuwe technisch directeur wordt al na maand ontslagen omwille van "wetsovertreding die we niet kunnen tolereren"

Een nieuwe bom bij Ajax: de pas aangestelde Alex Kroes, algemeen directeur van de club, is per direct ontslagen. Kroes zou gehandeld hebben met voorkennis bij de aankoop van aandelen van de club.

Na de ontdekking dat Kroes een week voor de aankondiging van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023 ruim 17.000 aandelen van Ajax had gekocht, heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van de club besloten om de samenwerking met hem permanent te beëindigen.

De club vermoedt dat hij mogelijk handel heeft gedreven met voorkennis. Oorspronkelijk was Kroes aangekondigd als de nieuwe algemeen directeur van Ajax, als opvolger van Edwin van der Sar. Echter, vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ kon hij pas op 15 maart bij Ajax beginnen.

Dit kunnen we niet tolereren

“We zijn zeer onaangenaam verrast dat dit Ajax nu overkomt, want dit is zeer slecht voor de club en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt”, zo gaf RvC-voorzitter Michael van Praag mee in een reactie.

“Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap."

"Een dergelijke wetsovertreding kan een beursgenoteerde onderneming niet tolereren, zeker niet als het de CEO betreft. Na zorgvuldige beraadslaging is de RvC dus tot de conclusie gekomen dat de positie van Alex als directielid van Ajax niet houdbaar is.”