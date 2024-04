Sporteconoom is zeer duidelijk over verkoop van de naam van stadion Gent

De kogel is door de kerk: KAA Gent speelt de volgende jaren hun thuiswedstrijden in de Planet Group Arena. Er is een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten tussen de Buffalo's en het bedrijf van Sam Baro. Die betaalt elk jaar een miljoen euro voor de naam van het stadion. Een goede zaak?

Sam Baro is sinds dit seizoen de nieuwe sterke man bij KAA Gent. Met zijn Human Rescources-bedrijf Planet Group heeft hij nu de naam van het stadion van de Buffalo's gekocht. Voor een bedrag van een miljoen euro per jaar zal het voor onbepaalde duur onder de 'Planet Group Arena' door het leven gaan.

Het sponsorcontract met Ghelamco was in 2023 na tien jaar afgelopen, begin dit jaar werden de bordjes van het stadion gehaald en ondertussen zijn die van de Planet Group dus aangebracht bovenaan het stadion. En dat voor onbepaalde duur.

© Voetbalkrant.com

Volgens Het Laatste Nieuws betaalde Ghelamco amper 500.000 euro per jaar voor de naamgeving, terwijl het Lotto Park jaarlijkse 1.35 miljoen euro zou opleveren - al zou daar ook nog hospitality en andere sponsoring inclusief bij zjin in het contract.

Marktconform en onbepaalde duur allemaal logisch

“Zonder te weten wat het contract precies inhoudt, lijkt me dit marktconform. Dat is ook wat de fans en stakeholders verwachten", is sporteconoom Wim Lagae in de krant duidelijk. Hier gaat het over een marketinginvestering van Planet Group dat tegelijk fondsen werft voor AA Gent.”

En ook over de duur van het contract is Lagae positief: "Voor onbepaalde tijd is meestal bedoeld voor een langere termijn, en naamsponsoring werkt pas goed op langere termijn. Een sponsor heeft geen baat bij een duiventil van merken die om het jaar wijzigen. Met een contract van onbepaalde duur hou je wel nog een opening als er toch een grote multinational de naamrechten wil."