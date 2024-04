Johan Boskamp zal blij zijn: Feyenoord haalt keihard uit met grootste overwinning ooit tegen Ajax

De Klassieker, het duel tussen Feyenoord en Ajax, is er altijd wel eentje met extra emoties. Deze keer haalde Feyenoord keihard uit en won het met 6-0.

Zondagnamiddag stond er in Nederland een mooi affiche op het programma met Feyenoord-Ajax. De thuisploeg had geen kind aan Ajax en won met 6-0. Een mooie dag voor Johan Boskamp die fervent Feyenoord-supporter is.

Het eerste doelpunt viel na 34 minuten, Paixao zette de Rotterdamse club op voorsprong. Een minuut later kon Minteh de voorsprong al vergroten.

Kort voor rust werd het zelfs nog 3-0, Hancko aan het kanon deze keer. Maar ook na de rust lukt het niet bij Ajax. Minteh scoorde tien minuten na de pauze alweer en Timber even later ook.

Paixao maakte in minuut 66 nog de 6-0. Ajax kwam er helemaal niet meer aan te pas en werd gedurende heel de wedstrijd compleet overklast.

Met 30 tegen 1(!) schoten, is het duidelijk welke ploeg heer en meester was op het veld. Feyenoord blijft tweede met 69 punten terwijl Ajax nu zesde staat met 45 punten.