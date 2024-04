Tarik Tissoudali weet wat KAA Gent de volgende weken moet doen met STVV en KV Mechelen die achtervolgen

KAA Gent kon zijn play-offs moeilijk beter beginnen. Na de 5-1 zege tegen Standard, volgde de 0-3 overwinning tegen KVC Westerlo.

Het doel bij KAA Gent is duidelijk: die Europe Play-offs winnen en voor dat Europees ticket gaan. Maar de club mag geen steken laten vallen, dat weet ook Omri Gandelman.

"Dit is nog maar het begin, we willen blijven gaan", begint de middenvelder. "Er komen nog veel moeilijke wedstrijden aan dus we willen deze vorm aanhouden."

Ook Tarik Tissoudali weet wat er van hem en zijn ploegmaats verwacht wordt. De aanvaller ziet wat er moet gebeuren. "We hebben nog een lange weg af te leggen. Er komen nog veel wedstrijden aan dus we moeten gefocust en gedisciplineerd blijven. Er wordt van ons verwacht dat we de Europe Play-offs winnen, dus daar gaan we voor."

KV Mechelen en STVV strijden ook nog mee voor die winst in de Europe Play-offs. Beide clubs volgen met 26 punten op vier punten van Gent. Dit weekend nemen de Buffalo's het op tegen OH Leuven, volgende week ontvangen ze thuis KV Mechelen.

"Je weet nooit in het voetbal. Nu volgt er een uitwedstrijd en dan weer een thuismatch tegen een van onze concurrenten. We moeten nu deze twee volgende wedstrijden alles geven, gewoon zes punten pakken", besluit Tissoudali.