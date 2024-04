Al sneller dan verwacht: daar is Thibaut Courtois weer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Goed nieuws voor Thibaut Courtois. De Belgische doelman staat weer op het trainingsveld.

Het is al een bewogen jaar geweest voor Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid had al met veel blessureleed te maken. Nog voor het seizoen begon, scheurde hij de kruisband in de linkerknie.

Terwijl hij net terug aan het komen was, sloeg het noodlot alweer toe. De doelman liep een scheurtje op in de interne meniscus van de rechterknie.

Ondertussen lijkt hij snel te revalideren na die nieuwe tegenslag. Het Spaanse Diario AS deelde een video op sociale media waarop te zien is dat Courtois weer (individueel) traint.

Onlangs werd de Belgische doelman voor de derde keer vader. Op 30 maart verwelkomde hij een dochtertje, Ellie. Dat zal ongetwijfeld een emotionele boost gegeven hebben.

Behoudens alweer een nieuwe tegenslag, zou Courtois in mei terug in actie kunnen komen.