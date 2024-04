Hein Vanhaezebrouck maakt de simpele rekensom voor clash met KV Mechelen en verwittigt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent ging enigszins verrassend onderuit bij OH Leuven. Daardoor is KV Mechelen tot op een puntje genaderd in de stand. Alle hens aan dek dus aankomend weekend, want dan ontvangen de Buffalo's de Kakkers. Hoe blikken ze in Gent op de zaak vooruit?

"We waren dominanter tegen Leuven dan tegen Standard en Westerlo, maar zoals zo vaker heeft de meest efficiënte ploeg gewonnen. Al bij al hadden we misschien wel een punt verdiend, maar dit kan eens gebeuren", aldus Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie in Leuven. Het wordt dus een zoektocht naar efficiëntie en naar power om de wedstrijd te kunnen omkeren indien nodig. "Volgende week gaan we er opnieuw vol voor tegen KV Mechelen", gaf hij alvast een duidelijke incentive richting dé clash van de Europe Play-offs op zaterdag. "We begonnen aan deze play-offs met één punt voor op Mechelen en dat is nog altijd het onderlinge verschil", aldus nog Vanhaezebrouck. Die merkte ook nog op dat zijn team al twee keer op verplaatsing speelde en Mechelen al twee keer thuis - hetzelfde voor STVV. Cruciale week De komende twee duels worden sowieso sleutelduels voor KAA Gent. Tegen Mechelen en STVV kunnen ze halfweg de play-offs de twee grootste/laatste concurrenten een ultieme uppercut geven in de strijd om een Europees ticket. Zaterdagavond om 20 uur is er het duel tussen KAA Gent en KV Mechelen, daarna is er midweekvoetbal tegen de Kanaries. Binnen minder dan een week kan de hemel dus helemaal opgeklaard zijn voor de Buffalo's - dan spreekt niemand meer over de nederlaag in Leuven.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (20/04).