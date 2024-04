Bakken kritiek in eigen land, maar UEFA neemt opvallende beslissing over Frank De Bleeckere

Op het EK 2024 in Duitsland gaat Frank De Bleeckere een belangrijke rol krijgen. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA beslist. De UEFA heeft de voormalige scheidsrechter aangesteld als scheidsrechterwaarnemer.

Het Professional Refereeing Department heeft daarmee trots uitgepakt via de sociale media. Op een bepaalde manier gaat De Bleeckere zo hetzelfde werk doen als wat hij op dit moment voor de Belgische voetbalbond doet.

Frank De Bleeckere has been appointed by UEFA as one of the ten observers at #EURO2024. Good luck, Frank! šŸ‘ pic.twitter.com/g1MH2vPCzb