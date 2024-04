Nu al een ferme achterstand op KAA Gent, maar iedereen bij STVV zegt hetzelfde over de Europe Play-offs

KAA Gent staat er duidelijk het beste voor in de Europe Play-offs. STVV heeft nu al een achterstand van zes punten op de Buffalo's. De strijdbijl wordt in Limburg nog niet begraven. Eerst maar eens kijken wat het onderlinge duel geeft, klinkt het in koor.

Na hun verliespartij in Leuven hielden de Kanaries uiteraard nog in het achterhoofd dat ook Gent - KV Mechelen zaterdagavond op het programma stond. Moeilijk dus om definitieve uitspraken over de play-offs te doen, maar ze kijken in Sint-Truiden alleszins uit naar de onderlinge ontmoeting met de ploeg van Hein Vanhaezebrouck.

"Na dit resultaat gaat het heel moeilijk worden", verwijst doelman Zion Suzuki naar de uitschuiver uit bij OHL. "Maar we maken nog altijd kans op de zevende plaats. De volgende wedstrijd is tegen Gent. Opnieuw een belangrijke wedstrijd. Als we winnen tegen Gent, vergroten we weer onze kans", is zijn logische redenering.

Focus op thuismatch tegen Gent

Ook Jarne Steuckers wil die strohalm zeker en vast nog grijpen. Het voordeel van de huidige situatie is dat die duidelijkheid biedt. STVV zal op Stayen vol voor de drie punten moeten gaan, om de spanning opnieuw een tikkeltje te doen toenemen. "Als we tegen Gent winnen thuis, dan is alles nog mogelijk", maakt Steuckers zich sterk.

Thorsten Fink is niet gehaast om conclusies te trekken over de play-offs. "Laten we zien. Ik zeg nooit dat we absoluut de Europe Play-offs moeten winnen. We willen honderd procent ons voetbal brengen. Tot nu hadden we dat gedaan en tegen OHL kon het beter", ziet de trainer de ware doelstelling een halt toegeroepen.

Fink wil het typische STVV-voetbal zien

Handig dat in de play-offs de kans om wat recht te zetten nooit erg veraf is. "De volgende wedstrijd komt er alweer aan, tegen Gent willen we beter doen. Een mooie affiche voor ons voor eigen publiek. De vorige keer wonnen we thuis van Gent met 4-1 na een goede prestatie. Laten we zien wat het dinsdag wordt."