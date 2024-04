Titelstrijd in Spanje lijkt al beslist: onvermijdelijke Bellingham schenkt Real Madrid de zege in spannende Clasico

Zondagavond stond er in La Liga een heel leuk affiche op het programma. Real Madrid mocht Barcelona ontvangen voor El Clasico.

Een leuk duel tussen de nummers één en twee van Spanje. Het einde van de competitie in ondertussen in zicht, dus deze wedstrijd werd daarom extra belangrijk.

Na zes minuten spelen was het Christensen die de bezoekers op voorsprong kon zetten. Na een kwartier kon Vinicius Junior de bordjes wel alweer gelijkhangen vanop de stip.

Nadien was er een discutabele fase met Lamine Yamal. De jonge Barcelona-speler tikte een lage hoekschop verder, maar Lunin pakte hem. Er was veel discussie over of de bal al dan niet over de achterlijn ging. Uiteindelijk geen doelpunt.

Tegen de 70e minuut scoorde Fermin Lopez de 1-2. Een schot van Lamine Yamal werd weggewerkt door Ter Stegen, maar niet goed genoeg want Fermin kon makkelijk binnen leggen.

Lucas Vazquez maakte er met een mooie volley 2-2 van. Wie anders dan de onvermijdelijke Jude Bellingham maakte er in de 90+1e minuut 3-2 van om zo de overwinning over de streep te trekken.

Real Madrid blijft zo leider met 81 punten en neemt nog wat meer afstand van Barcelona. Barça telt 70 punten en zo lijkt de titelstrijd beslist.