Hein Vanhaezebrouck zit met een heel ongemakkelijk gevoel bij KAA Gent: "Laat ze maar doen"

Hein Vanhaezebrouck lijkt aan zijn laatste weken bij KAA Gent bezig. De trainer voelt dat hij nergens nog bij betrokken wordt.

Het zijn moeilijke momenten voor trainer Hein Vanhaezebrouck van KAA Gent. Hij voelt dat hij bij haast niks meer betrokken wordt binnen de club. Zijn contract loopt eind dit seizoen af, al kan de club nog een optie nemen voor een extra seizoen.

Vanhaezebrouck is naar eigen zeggen niet betrokken bij de contractonderhandelingen met de 16-jarige Jorthy Mokio. “Ik ben trainer en blij dat hij bij mij is. We kunnen hem elke dag bezig zien. We zien hem groeien en bijleren. Ik ben er voorts niet bij betrokken. Bij Fofana was ik er wel bij betrokken maar nu willen ze het alleen doen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij heeft daar echter geen problemen mee. “Laat ze maar doen. Er zijn hier wel meer dingen niet te begrijpen, ik zou nog een paar uur verder kunnen gaan. Ik heb hem tijdens de stage volledig overtuigd om hier te blijven en bij te tekenen. Maar dan zijn er onderhandelingen met de familie en andere mensen. Daar ben ik niet bij betrokken. Daar moeten ze tot een overeenkomst zien te komen…”

Andere vernieuwingen

Ook over zijn persoonlijke toekomst en de aanstelling van een nieuwe CEO en sportief directeur weet Vanhaezebrouck niet veel te vertellen.

“We zullen wel zien wat er zal gebeuren. We hebben een paar keer gepraat in het verleden. Technisch directeur? Komt er een technisch directeur?”, doet Vanhaezebrouck zeer geheimzinnig.