KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck ziet één groot probleem in de Belgische competitie: "Dat is onverklaarbaar"

KAA Gent neemt het dinsdagavond op tegen STVV. Hein Vanhaezebrouck gaf in aanloop naar die wedstrijd al een persconferentie en kwam nog even terug op de puntenhalvering.

Er werd Hein Vanhaezebrouck gevraagd naar wat hij vindt van de puntenhalvering, gezien Club Brugge en KRC Genk met een serieuze achterstand in de reguliere competitie, plots weer meedoen voor de titel.

"We zijn 15 jaar in de play-offs. Als men vindt dat het had moeten veranderen, had men het veranderd", begint hij. "Het enige dat ik gewoon onbegrijpelijk vind, is dat er dan een play-off 3 wordt georganiseerd waar er geen puntendeling is."

"Dat is onverklaarbaar", gaat de Gent-coach verder. "Ofwel hou je dat voor iedereen, play-off 1, 2 en 3. Ofwel zeg je: we behouden de punten. Je kan er voor zijn, je kan er tegen zijn. Het heeft zijn voor en zijn nadelen."

"Maar er zijn er natuurlijk altijd die er over beginnen als ze in een slechte situatie komen. Het is al 15 jaar zo, dus men moet er niet over gaan zeuren. Anders hadden ze het al lang moeten veranderen, zo simpel is het. Er zijn al zo veel gesprekken geweest. Uiteindelijk is het nog nooit veranderd."

"Blijkbaar zijn er dan niet voldoende die ervan overtuigd zijn dat het anders moet. Het feit dat je nu plotseling voor het eerst weer een play-off 3 organiseert en daar geen punten halveert. Dat lijkt met compleet tegen alle logica in. Dat is het enige waar ik iets over te zeggen heb", besluit hij.