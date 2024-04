Beslissing is eindelijk genomen: 'Hein Vanhaezebrouck vertrekt na dit seizoen bij KAA Gent'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent is al een tijdje onzeker. Maar er zou een beslissing zijn genomen over zijn toekomst.

Het was al even bekend dat de toekomst van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent heel onzeker was. De coach ziet zijn contract aan het einde van dit seizoen aflopen.

Maar volgens Het Nieuwsblad moet er niet meer getwijfeld worden. Het zou namelijk zeker zijn dat Hein Vanhaezebrouck vertrekt bij KAA Gent na dit seizoen.

Alleen wil de club dat nu nog niet communiceren. De Buffalo's zijn nog volop in de strijd om een Europees ticket en willen zich daar eerst op focussen.

Zo wordt het een einde van een tijdperk bij KAA Gent. Na meer dan 350 wedstrijden, over twee periodes heen, scheiden de wegen van Vanhaezebrouck en de club.

Dinsdagavond spelen de Buffalo's een belangrijke wedstrijd op verplaatsing tegen STVV. Het zal een van de laatste zijn van Hein bij Gent.