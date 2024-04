Straks grote verandering in verband met selecties voor het EK? UEFA zal haar definitieve antwoord geven... dat we al bijna kennen

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

De kans dat er naar de bondscoaches geluisterd zal worden is groot. De selecties voor het EK 2024 zullen waarschijnlijk bestaan uit 26 spelers, in plaats van de oorspronkelijke 23.

Naar een selectie van 26 spelers gaan, het is een formule die al was aangenomen tijdens het EK 2020 en het WK 2022. Dat om de bondscoaches te helpen in de strijd tegen fysieke problemen die de gezondheidscrisis met zich meebracht.

De overgang naar selecties van 26 spelers werd opnieuw besproken deze week, minder dan twee maanden voor het begin van het EK 2024. En er zou geluisterd zijn naar de bondscoaches.

Straks weer selecties van 26 spelers op het EK?

Er werd maandag uitgebreid gediscussieerd over het onderwerp bij de UEFA, zo meldt l'Équipe. Het gaat dan concreet over een uitbreiding naar 26 namen per selectie, en dat alle spelers op het wedstrijdformulier kunnen staan.

De definitieve beslissing ligt echter bij het uitvoerend comité van de UEFA, dat in de komende dagen zal samenkomen om deze hervorming goed te keuren, of niet.

De beslissing zal een van de komende dagen bekendgemaakt worden, maar één ding is zeker: Domenico Tedesco volgt de situatie op de voet.