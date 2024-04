STVV-coach Thorsten Fink weet wat er beter moet tegen KAA Gent en vertelt wat hij verwacht van zijn spelers

STVV neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen KAA Gent. De Truienaars kunnen maar beter winnen om hun kansen op Europees voetbal levend te houden.

Het zal een belangrijke wedstrijd worden in de Europe Play-offs, STVV-KAA Gent. Bij een overwinning kunnen de Buffalo's afstand nemen van STVV, dat toch een van de twee grote concurrenten is in de play-offs.

STVV-coach Thorsten Fink weet dat zijn ploeg het beter moet doen tegen Gent, dan afgelopen weekend tegen OH Leuven. "Buitenshuis brachten we dit seizoen te weinig, maar zaterdag was Leuven gewoon beter dan wij. Dat moet je kunnen accepteren", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg.

"Ze hadden een plan dat ze perfect uitvoerden", gaat Fink verder. "En wij blijven mensen, geen robots. Het is niet abnormaal dat je eens verliest na vier matchen zonder nederlaag. Wij brachten te weinig diepgang en speelden te statisch. Ik wil meer intensiteit zien. Dat moet ook, als we dinsdagavond iets willen rapen tegen Gent."

STVV moet dus winnen om de kansen op Europees voetbal in leven te houden. "Ik hoop dat we deze wedstrijd kunnen winnen om de hoop op de zevende plaats levend te houden. Dat zou goed zijn voor iedereen die aan deze club verbonden is."

"We moeten het vertrouwen aanwenden dat we de voorbije maanden op Stayen hebben getankt. Gent is niet onklopbaar, dat hebben we al bewezen. Al verwacht ik nu een andere wedstrijd als die in februari. Zij zijn favoriet, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden", besluit de coach.