VAR-communicatie van tijdens Real Madrid-Barcelona is vrijgegeven: dit is wat er gezegd werd over 'spookdoelpunt' van Lamine Yamal

Er is in Spanje heel wat te doen om de Clasico van afgelopen zondag. Barcelona voelt zich vooral bestolen na afloop.

We kregen zondag een erg spannende Clasico te zien in La Liga. Real Madrid won uiteindelijk met 3-2 van Barcelona nadat Jude Bellingham het verschil maakte in de slotminuten.

Maar bij Barcelona ging het na afloop vooral over één bepaalde fase. Het 'spookdoelpunt' van Lamine Yamal. De jonge aanvaller verlengde een hoekschop met een kattenpootje.

Nadien pakt Real-doelman Lunin de bal wel, maar of die over de doellijn is gegaan, blijft onduidelijk. Barcelona vond het schandalig dat er geen doellijntechnologie beschikbaar was.

Joan Laporta, voorzitter van de club, eiste dat de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR openbaar werd gemaakt, en dat is gebeurd ondertussen.

"Misschien is het een doelpunt, ze zijn aan het kijken", zegt de scheidsrechter eerst tegen een Barcelona-speler volgens HLN. Even later vertelt de VAR dat het moeilijkheden heeft met te zien of er sprake is van een geldig doelpunt. "In deze hoek kan je het niet zien, in deze ook niet, in deze ook niet."

Maar de ref wil de VAR niet opjagen. "Geen haast, we hebben echt geen haast. Dit is een heel belangrijke beslissing." Door het ontbreken van doellijntechnologie is het niet zeker of het een geldig doelpunt was of niet. "Nee, we hebben geen andere standpunten meer. We hebben geen bewijs dat de bal volledig over de lijn is", besloot de VAR.