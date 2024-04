Bocht van 180 graden bij Barcelona is compleet

Het zou alvast een ommekeer van jewelste zijn. Xavi Hernandez kondigde een drietal maanden geleden zijn afscheid aan bij FC Barcelona. Het was de bedoeling dat de coach na het seizoen zijn bureau in Camp Nou zou leegmaken.

Joan Laporta sprak de voorbije maanden met een aantal kandidaten om Xavi op te volgen, maar vond geen geschikte vervanger. Daarop knoopte hij opnieuw gesprekken aan met de huidige coach om hem te overtuigen te blijven.

Het streelt het ego van Xavi dat zijn voorzitter graag wil doorgaan op de ingeslagen weg, waardoor er opnieuw onderhandelingen plaatsvinden. Onder meer over mogelijke inspraak in het transferbeleid naar komende zomer toe.

ūüö® BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!



After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.



Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO