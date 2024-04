Liverpool slikt zeer zware domper in titelstrijd, Man United recht de rug

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Premier League stonden op woensdagavond een aantal heel interessante wedstrijden op het programma. Daarbij kwam ook Liverpool onder meer in actie op bezoek bij Everton. En dat werd een pijnlijke avond voor de troepen van Jürgen Klopp.

Everton greep Liverpool meteen bij de keel en kwam halfweg de eerste helft op voorsprong via Branthwaite. Daarmee gingen The Toffees met een 1-0 rusten in eigen huis en wist Liverpool wat het na de koffie moest doen.

Everton zo goed als gered, Liverpool geen kampioen?

Via Calvert-Lewin werd het op het uur zelfs 2-0 voor Everton en daar herstelde Liverpool nooit meer van. Het team slikt op die manier een heel zware domper in de titelstrijd. Het staat nu drie punten achter Arsenal, Manchester City kan zelfs tot vier punten uitlopen als ze hun twee inhaalduels winnen.

De titelstrijd lijkt zo met nog vier wedstrijden te spelen voor Liverpool een verloren zaak te worden, al kan er in de laatste maand nog veel gebeuren. De wedstrijd van Liverpool was overigens niet de enige van de avond.

Manchester United wint wél

Manchester United speelde en won een spektakelduel tegen Sheffield United. Bogle en Brereton zorgden tot twee keer toe voor een voorsprong voor de bezoekers, maar Maguire, Bruno Fernandes (2x) en Hojlund zorgden voor een 4-2 zege.

Bournemouth won met het kleinste verschil op bezoek bij Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace won met 2-0 van Newcastle United. Het overzicht van de interessante voetbalwoensdag kan je hieronder vinden: