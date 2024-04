Gent bibbert: 'nieuwe gegadigde staat op voor jong goudhaantje en wil ver gaan'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Over Jorthy Mokio is er de voorbije weken en maanden al heel wat inkt gevloeid. De jongeling van KAA Gent tekende tot op heden nog altijd geen contract bij de Buffalo's en daar willen andere clubs nog steeds van proberen te profiteren.

Terwijl Jorthy Mokio de voorbije maanden zijn professioneel debuut maakte bij KAA Gent, zouden de jonge centrale verdediger en zijn entourage de Belgische voetbalbond hebben gevraagd om hem uit te schrijven bij de club.

In januari spraken we al over flinke interesse van RB Leipzig, maar ook Ajax Amsterdam, Bayern München, Manchester City en vele andere clubs zijn sindsdien genoemd. Onlangs kwam daar ook FC Barcelona bij op het lijstje.

Ook PSV heeft Mokio op de radar

Een paar dagen geleden gaf Sacha Tavolieri aan dat de centrale verdediger aanwezig was bij de wedstrijd Barcelona-PSG. Zo lijkt Barça nu een echte optie voor de 16-jarige speler. Gent zou dus zijn grootste talent kunnen verliezen zonder enige compensatie te ontvangen.

Toch blijft het daar niet bij, want ook PSV Eindhoven heeft ondertussen duidelijke interesse getoond in Mokio. En ook zij zouden daarbij volgens het Eindhovens Dagblad heel ver willen gaan om hem te gaan overtuigen.

Bij de Lampenclub zou hij sowieso meer kans maken om ook meteen in de A-kern te worden opgenomen, wat bij Barcelona misschien iets minder evident is. Dat zou een rol kunnen spelen in de mogelijke keuze van Mokio.