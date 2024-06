Hoe gaat Kompany om met de druk van voormalige wereldtoppers bij Bayern München?

Vincent Kompany heeft zijn intrede bij Bayern München niet gemist. Hij heeft al indruk gemaakt met zijn charisma op zijn eerste persconferentie, maar het echte werk moet natuurlijk nog beginnen.

Toch kan het alleen maar helpen. Al hoeft hij bij sommigen niet meer geïntroduceerd te worden. Huub Stevens werkte al met hem in Duitsland samen. In Hamburg. "Hoewel Vincent toen nog heel jong was, was hij toen al buitengewoon", zegt de inmiddels 70-jarige Nederlander aan RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Stevens was de coach die hem op dat moment onder zijn hoede had. "Hij heeft een zware jeugd gehad, maar leek al snel heel volwassen. Op een manier deed hij me aan Franz Beckenbauer denken, hij was een echte leider." Dat is een vergelijking die Kompany toch wel héél erg graag zal horen van de Bundesliga-kenner.

Ex-wereldtoppers kijken mee met Kompany

De functie van Kompany bij Bayern München, hoe kijkt Stevens daar tegenaan? "Het is voor hem een grote kans, maar ook een grote uitdaging. Hij moet zich ook realiseren dat met Hoeness en Rummenigge twee gewezen wereldtoppers op de achtergrond meekijken bij de club." Dat is lang geen gemakkelijke situatie.

Vincent Kompany zal zich dus moeten laten gelden, ook al is het zijn eerste kans als trainer van een Europese topclub. "Hij zal de lijnen duidelijk moeten uitzetten, zodat de ploeg hem altijd volgt."