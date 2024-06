Charles De Ketelaere gelooft erin: "België is niet de favoriet, maar..."

De sfeer is opperbest bij de Rode Duivels in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Slovakije. Charles De Ketelaere weet dat België niet tot de favorieten behoort, maar gelooft voluit in de kansen om 'iets mooi te doen' op het tornooi.

"Voor je land spelen is een hele eer. Ik ben hier om het team te helpen, op welke manier dan ook. Als ik de mogelijkheid heb om te spelen, dan ben ik er helemaal klaar voor", verzekert De Ketelare.

De coach mag op hem rekenen op verschillende posities. "Ik kan op verschillende plaatsen spelen, rechtsbuiten, in de spits of op de positie van Kevin, op de 10 heb ik al gespeeld."

Hij wijst op de uitstekende sfeer in de spelersgroep en ondanks dat de Rode Duivels niet bij de favorieten behoren, gelooft De Ketelaere toch voluit in de kansen.

"Er is een heel goede sfeer in de groep. Iedereen is heel hongerig en heeft veel zin in die eerste match. Iedereen heeft zin om mooie dingen te doen met een ploeg die verjongd is, maar zeker veel kwaliteiten heeft."

"We zijn niet de grote favoriet, maar we hebben wel de kwaliteiten om iets mooi te doen. Eens je door de poulefase geraakt, is het knock-out en dan kan er veel."