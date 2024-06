Fans die naar Duitsland trekken moeten één plek vermijden: "Het is er niet veilig!"

Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het EK. Belgische agenten ter plekke waarschuwen de supporters.

Er worden naar verluidt 10.000 Belgische supporters in Frankfurt verwacht, de gaststad waar de Rode Duivels maandag Slovakije partij geven.

Een team van Belgische politieagenten is al ter plekke en raden de supporters aan om één bepaalde buurt in de stad te vermijden.

“Samen met vier Duitse collega's hebben we de hele stad bekeken”, aldus Jan Vanmaercke aan Gazet van Antwerpen. Hij is 'spotter' in de tribunes tijdens de wedstrijden van Zulte Waregem en is nu in Duitsland aan de slag.

“De stationsbuurt van Frankfurt is de enige conflictueuze zone. Gebruik van harddrugs, gewoon op straat, is er normaal. Voorbijgangers worden er lastiggevallen, druggebruikers vragen om geld. Buitenlandse media omschrijven de buurt als 'zombieland', en dat is het echt wel.”

De fans krijgen de raad om de omgeving van het station zo snel als mogelijk te verlaten. “Het is er niet veilig. We vragen Belgen die met de trein komen, om de stationsbuurt zo snel mogelijk te verlaten en naar de fanzone te gaan.”