Rode Duivels mogen wat de Italiaanse bondscoach zijn spelers absoluut verbiedt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het WK is zonet afgetrapt met de openingsmatch tussen Duitsland en Schotland. Ook Italië is van de partij en bondscoach Spalletti heeft zijn eigen regels voor de spelers.

Voor de Rode Duivels moest er aardig wat verfraaid worden in het hotel waar ze hun intrek genomen hebben voor dit EK. Eén van de belangrijkste zaken die moest veranderen: alle televisies waren verouderd, zodat er geen PlayStations konden aangesloten worden.

En dus hebben de Rode Duivels op hun kamer in Duitsland allemaal een spiksplinternieuwe tv. Maar bij de Italianen komt het niet zover, zo laat bondscoach Luciano Spalletti weten in een interview met La Gazzetta dello Sport. Hij voert strikte regels in.

“De PlayStations blijven thuis. Ik zal wel een spel verzinnen dat de spelers kan bezighouden ’s avonds. Bij de nationale ploeg blijf je te allen tijde gefocust, en wordt er niet onnozel gedaan. Als het hedendaags is om op de PlayStation te spelen tot vier uur in de ochtend, dan werkt het niet voor mij”, klinkt het.

“De kinderen van vandaag posten liever een foto op sociale media van hun nieuwe kapsel dan te gaan werken. Dat zijn niet de waarden dat ‘mijn’ Italië mag uitdragen. Je komt naar hier om het EK te winnen, niet ‘Call of Duty’.”

En Spalletti, die vorig jaar Napoli nog naar de landstitel loodste, voert nog meer beperkingen in. “Ik kan om met gsm’s, maar niet tijdens massages en behandelingen. Ik wil de trainingskampen van vroeger terug. De gewoontes en sfeer uit de goede oude tijd. De simpele dingen staan centraal. Gigi (Gianluigi Buffon, hoofd van de Italiaanse delegatie tijdens het EK, red.) zal mij daarbij helpen.”