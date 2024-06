Hands of niet? Loïs Openda reageert zelf op (tweede) afgekeurde doelpunt

Wat een euforie... maar het was allemaal voor niets. Voor Loïs Openda een mooie assist gaf aan Romelu Lukaku was er hands gemoeid met zijn actie. De aanvaller reageerde zelf op het gebeuren.

De Rode Duivels verloren hun eerste groepswedstrijd met 0-1 van Slovakije. Na afloop kwamen enkele spelers praten in de mixed zone, wel geen enkele Belg langer dan twee minuten...

Loïs Openda was een van de spelers die de pers te woord stond. Hij dacht eindelijk beslissend te zijn geweest onder Domenico Tedesco... maar zag zijn assist afgekeurd worden, omdat hij de bal met zijn hand aanraakte.

"Als je de beelden ziet, moet je eerlijk zijn. Ik raak de bal inderdaad met mijn hand aan, ook al besef ik dat niet tijdens de actie", geeft Openda toe met een lichte, berustende glimlach. "Ik was zo blij dat ik eindelijk mijn eerste assist had gegeven."

De spits van RB Leipzig werd een beetje uit balans gebracht tijdens het duel, maar hij maakt er geen drama van. "Het is niet opzettelijk, de verdediger probeerde me uit evenwicht te brengen en ik raak de bal per ongeluk aan. Zo gaan die dingen nu eenmaal", besluit Openda.

Over de hele wedstrijd gezien was de efficiëntie toch een probleem. "Ik kwam erin met de opdracht om snelheid te brengen en ik denk dat ik dat goed gedaan heb. We hebben kansen gecreëerd, nu moeten we ze alleen nog afmaken."